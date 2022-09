Presidente Empoli su Sarri e Spalletti: “Bisognerebbe pagare per starci insieme e imparare”

Sulla panchina dell’Empoli ora siede Paolo Zanetti. Ma prima di lui ci sono stati Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, allenatori delle due squadre che si sfideranno questa sera all’Olimpico, Lazio e Napoli. Entrambi hanno vinto nel club toscano: l’attuale tecnico biancoceleste conquistò la prima Serie A della sua carriera dopo la promozione del 2014, mentre l’allenatore del Napoli cominciò proprio da qui, con un doppio salto tra il 1996 e il 1998 che lo portò dalla C1 ai massimi livelli. A sceglierli, seguirli e motivarli c’è sempre stato lui, il presidente Corsi, che oggi si godrà la sfida da lontano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei due tecnici: “Ancora oggi mi colpisce la loro curiosità nel voler imparare e crescere, pur non essendo più giovani. Mi hanno aiutato entrambi: oltre ai risultati e alla gestione, hanno avuto la pazienza di farmi conoscere il calcio. Non abbiamo un rapporto solo professionale, ma di famiglia. Non penso solo a due allenatori ma a un gruppo di persone che ci legava e purtroppo oggi qualcuno di quei gruppi non c’è più”.

Su eventuali battibecchi: “Ce ne è stato qualcuno, ma solo quando sono diventati avversari. Di solito contro i nostri ex perdiamo, ma qualche volta abbiamo vinto noi e così… Io poi alle partite sono un po’ teso, e siccome sono anche loro toscani… Però mi sento partecipe dei loro successi e, se mi serve un consiglio, loro ci sono sempre. E viceversa”.

Infine, chiamato a dire chi sia il più simpatico, Corsi non si è sbilanciato: “Sono diversi, ma di spessore: bisognerebbe pagare per starci insieme e imparare. Ho vissuto la loro quotidianità, ci sono state tante emozioni. Quando rinnovai il contratto a Sarri dopo 4-5 sconfitte gli dissi che era il meglio per noi e lui rimase sorpreso. O quando convinsi Spalletti, che voleva andare via dopo la promozione, a rimanere un altro anno, perché era meglio per lui: l’estate dopo a casa mia gli ho presentato il presidente della Samp, è andato a Genova e ha cominciato la carriera”.

Foto: Sito Empoli