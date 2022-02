Presidente della Lega Serie A, nei piani di Lotito non c’è Bonomi

Stando a quanto riportato da Repubblica.it, c’è una vera e propria spaccatura tra i venti club di Serie A per l’elezione del presidente, oggi non concretizzatasi. In particolare ci sarebbe Claudio Lotito che vuole un presidente diverso da Bonomi, numero uno di Confindustria. L’idea del numero uno laziale, peraltro alla guida di una minoranza contraria a Bonomi comprendente De Laurentiis del Napoli, Setti del Verona e Barone della Fiorentina, sarebbe quella di arrivare alla terza votazione, e quindi alla maggioranza semplice, per far eleggere Lorenzo Casini, 46enne capo di gabinetto del Mibact, il ministero di Dario Franceschini.

Foto: twitter Lazio