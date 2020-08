Presidente della Catalogna: “Per Messi questa sarà sempre casa sua”

Anche la politica parla del possibile addio di Lione Messi dal Barcellona. Quim Torra i Pla, presidente della Catalogna ha salutato via twitter la stella argentina senza aspettare comunicati ufficiali. Questo il commento: “La Catalogna sarà sempre la tua casa. Grazie mille per tutto questo tempo di felicità e di calcio straordinario. Abbiamo avuto la fortuna di condividere alcuni anni della nostra vita con il miglior giocatore del mondo. E un nobile atleta. Non ti dimenticheremo mai. Leo Messi, Croce di San Giorgio”.

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

Foto: twitter personale