Presidente Bayern Monaco: “Con la cessione di Lewandowski abbiamo vinto tutti”

In esclusiva a Sport.es, il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha parlato anche della cessione di Lewandowski e dell’incontro con l’attaccante, che avverrà in occasione della sfida di Champions contro il Barcellona. Ecco le sue parole: “Spero, ed è il mio grande augurio, che le persone siano gentili con Robert e che abbia un’accoglienza amichevole, perché ha giocato otto anni con noi, segnato molti gol e deciso molte partite. E abbiamo vinto tutti i grandi titoli. Alla fine tutti abbiamo ottenuto ciò che volevamo: Roberto è potuto andare al Barcellona, il Barcellona è contento di avere Lewandowski e noi abbiamo soldi da investire nel nostro futuro. Tutti dovrebbero esser contenti”.

Poi, in merito alla sfida contro i blaugrana: “Abbiamo grande rispetto per il Barça. Credo che il calcio spagnolo sia un modello da seguire: vince la Nazionale, vince il Madrid, vince il Barcellona. Ne abbiamo beneficiato anche noi, abbiamo Guardiola come allenatore. Il Barça ha avuto giocatori meravigliosi;: Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Messi. Il club è così grande che continuerà a stabilire record in futuro”.

Foto: Instagram Barcellona