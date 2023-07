Presentazione Lazio: mercato in ritardo, Lotito fischiato

Dopo il poker in amichevole alla Triestina, la Lazio si è presentata ai tifosi presenti sugli spalti del ritiro di Auronzo di Cadore. Lo speaker ha letto i nomi dei calciatori della rosa che sono stati salutati con calore dai tifosi biancocelesti, in particolar modo il capitano Immobile e il tecnico Maurizio Sarri. Non è successo lo stesso, però, nei confronti del presidente Claudio Lotito, ritenuto colpevole del mercato in ritardo della Lazio. Il presidente, infatti, è stato accolto con fischi e cori al momento della sua entrata in campo. Contestazione durata anche durante il suo discorso, tanto che i tifosi biancocelesti hanno sovrastato le sue parole.

Foto: Twitter Lazio