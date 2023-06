Pres. West Ham: “È stata una splendida notte dopo una stagione terribile”

Delirio a Londra per il West Ham vincitore della UEFA Europa Conference League 2022/23. In migliaia ad aspettare il bus che ha portato in trionfo la squadra di David Moyes. Ha preso parola il presidente David Sullivan, che ai microfoni di BBC Radio 5 ha dichiarato: “È stata una splendida notte dopo una stagione terribile. Non c’è altro da dire se non che la stagione era stata deludente. In fondo tutti pensavamo che avremmo vinto questo trofeo sin dal primo giorno”. Su Declan Rice: “Se ne andrà al 99%. L’estate scorsa gli avevamo promesso che se avesse dato il massimo e se fosse arrivata un’offerta ragionevole gli avremmo dato il permesso di andar via. È la cosa giusta e corretta da fare, il West Ham è un club corretto”.

Foto: Twitter West Ham