Pres. Verona: “La stagione più bella della mia vita. Tudor? In linea con la nostra filosofia, è bravissimo”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ha parlato dei progetti del club: “Credo che questa stagione sia la prima o la seconda più bella della mia gestione. Come organizzazione di gioco, spettacolarità e risultati, di certo è la squadra più bella. Siamo molto contenti perché l’obiettivo l’abbiamo raggiunto molto prima della fine. Tanti anni fa dichiarai che mi sarebbe piaciuto vincere la Coppa Italia che per caratteristiche nostre con un po’ di fortuna poteva starci. Ne ho avuto tante di gioie, forse quella che mi manca e sto provando a chiudere è il centro sportivo. Ci stiamo lavorando”.

Su Tudor: “Era in linea con la nostra filosofia. E poi a inizio stagione era tra i papabili, l’avevamo già studiato e analizzato. C’era bisogno di concetti già acquisiti, così abbiamo pensato a un tecnico che aveva nelle corde un certo calcio. Per fortuna nella scelta siamo caduti anche meglio di quello che speravamo. È bravissimo. Sapevamo di avere una buona squadra, che valeva la salvezza. Invece siamo oltre le previsioni, abbiamo già gli stessi punti della scorsa stagione, anzi due in più perché allora c’era stata la vittoria a tavolino con la Roma”.

Foto: Sito ufficiale Verona