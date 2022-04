Pres. Verona: “Fasce a lutto per Mascetti dimenticate in hotel, chiedo scusa alla famiglia e alla città”

Nella partita disputata questo pomeriggio contro l’Inter, l’Hellas Verona ha scelto di ricordare il compianto Emiliano Mascetti, storico capitano e poi direttore sportivo della società scomparso in settimana. A causa di una svista, però, il club ha dimenticato in hotel le fasce che avrebbero rappresentato il lutto al braccio, con il presidente Maurizio Setti che ha voluto scusarsi ai microfoni di Dazn: “Chiedo perdono ai tifosi e alla città, purtroppo è stata una dimenticanza, abbiamo lasciato le fasce a lutto in hotel e abbiamo dovuto rimediare. Non posso fare altro che chiedere scusa alla famiglia Mascetti, alla città e ai tifosi“.

Setti parla anche della partita: “Nel primo tempo siamo stati lenti, quando non metti pressione ad una squadra come l’Inter sotto il profilo del palleggio poi subisci. Ma facciamo parlare il mister che è più bravo di me“.

Foto: Sito ufficiale Verona