Pres. Venezia: “Non sono mai stato così orgoglioso come domenica. Daremo tutto per salvarci”

Ai canali ufficiali del club, ha parlato il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, che ha analizzato il grande successo sulla Roma e ha parlato della corsa alla salvezza dei lagunari.

Queste le sue parole: “Andiamo avanti con determinazione e lo facciamo con la fiducia che una vittoria come la nostra sulla Roma porta. Ci sono molti momenti negli ultimi due anni in cui sono stato molto orgoglioso del nostro allenatore e dei nostri ragazzi, ma non credo di essere mai stato più orgoglioso di domenica. Anche se ci sono tanti giocatori che hanno giocato bene e che vorrei menzionare, devo dire che è stato emozionante per me vedere Modolo in campo. È il nostro capitano ed è una parte importante dell’anima della nostra squadra. Lo spirito con cui ha giocato ha dimostrato che grande leader è, e sono molto felice che fosse in campo al fischio finale”.

Infine sulla corsa alla salvezza: “Finora abbiamo giocato 12 partite in Serie A e siamo dove speravamo di essere in classifica. Abbiamo fatto punti laddove in pochi avrebbero creduto che ne fossimo capaci e concesso punti in altre partite dove forse avremmo potuto fare meglio. Questo è il calcio. So che la nostra squadra continuerà a combattere. Credo nel nostro allenatore e nei giocatori e loro lo sanno. Ciò che vogliamo fare è continuare a migliorare: il nostro bellissimo stadio e i nostri tifosi hanno già dimostrato di essere una combinazione formidabile. Daremo tutto per mantenere la categoria”.

Foto: Sito Venezia