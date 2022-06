Pres. Venezia: “Avevo preannunciato che avremmo avuto giovani professionisti in società. Ecco perché abbiamo bloccato i social”

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione della nuova dirigenza lagunare.

Questi alcuni passaggi della sua conferenza: “Quando abbiamo presentato l’allenatore avevo anticipato che avevamo preso una decisione sull’area tecnica, vogliamo dare un’opportunità a un gruppo di professionisti giovani di poter lavorare in gruppo. Di conseguenza sia l’annuncio che la conferenza di oggi sono un modo per presentare Alex Menta, Morris Donati e Cristian Molinaro. Ho un grande rispetto come uomo e professionista di Molinaro, la scelta nei suoi confronti è stata fatta per via del rispetto di cui gode nel mondo del calcio. Donati parla diverse lingue, è giovane ma può assumere nuove responsabilità, Morris si è iscritto al Supercorso di Coverciano, il suo temperamento è indicato per prendere decisioni collettive. Per quanto riguarda Menta, ha tutte le capacità di svolgere il suo ruolo crescendo passo dopo passo.”

Sul blocco dei commenti sui social nei giorni scorsi: “Quanto ai social media l’obiettivo del club non è quello di limitare la libertà di espressione, ma di evitare gli insulti e i commenti offensivi nei confronti di persone che gravitano attorno al club. Ci sono continui attacchi personali che non portano ad alcun tipo di confronto. Siamo contenti e guardiamo con assoluta speranza al futuro. Il settore giovanile viene portato avanti nella maniera migliore per costruire un grande futuro”.

Foto: Sito Venezia