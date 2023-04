Pres. Tottenham: “Ritorno di Pochettino in panchina? Assolutamente no”

Scatta il toto allenatore in casa Tottenham, dopo il divorzio con Antonio Conte. Non ci sarà il ritorno di Mauricio Pochettino alla guida degli Spurs, secondo quanto riportato dal Sunday Star. A riferirlo proprio il presidente Daniel Levy che ha negato categoricamente un ritorno dell’argentino in panchina: “Ritorno di Pochettino al Tottenham? Assolutamente no!“. Le sue parole.

Foto: twitter Tottenham