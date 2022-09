Pres. Ternana: “Realizzeremo il nuovo centro sportivo, c’è l’ok del comune. Sarà uno dei migliori in Italia”

Nel consueto video postato su Instagram dal presidente delle Fere, Stefano Bandecchi, arrivano novità importanti sul fronte del nuovo Centro Sportivo della Ternana: “Qualcuno mi ha chiesto a che punto è il progetto per la realizzazione del centro sportivo. Giusto ieri pomeriggio è arrivata la lettera del Comune che ci permette, finalmente dopo tutto il percorso burocratico, di poter acquistare definitivamente il terreno sul quale poter costruire il nostro centro sportivo che diventerà la casa della Ternana. La prossima settimana credo che Tagliavento chiuderà con un notaio quest’atto . I soldi per pagarlo sono già stanziati. Il centro sportivo non sarà sicuramente pronto per il prossimo anno calcistico, ma potrebbe darsi che per la prossima stagione ci siano i tre campi di allenamento. Uno, in sintetico, sta sul tetto di un manufatto in cemento armato, mentre gli altri due sono in erba naturale. Questa la reputo una buona notizia per Terni, i ternani e anche per me perché la Ternana godrà finalmente di un centro sportivo. Il salto di qualità della Ternana sarà definitivo. La Ternana Calcio sarà una squadra per ogni categoria, anche per la Champions. Sicuramente non avrà più nessuna giustificazione del punto di vista logistico e tecnico. Anzi sarà uno dei migliori centri sportivi d’Italia”.

Foto: Instagram Ternana