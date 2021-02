Pres. Spezia: “Una vittoria che ci riempie d’orgoglio. Obiettivo? La salvezza”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Milan al Picco: “La nuova proprietà? Non ci siamo ancora messaggiati, eravamo a festeggiare. Siamo molto contenti perché oggi hanno fatto gol due ragazzi di Spezia, del settore giovanile, e abbiamo portato a casa un risultato fondamentale in chiave salvezza. Abbiamo fatto sempre bene in trasferta, in casa la vittoria sembrava non arrivare mai. Stasera è arrivata contro una grande squadra e siamo felicissimi”.

Gli obiettivi? “Intanto vogliamo consolidarci perché è il primo anno in Serie A e quindi pensiamo alla salvezza. Quando i Platek arriveranno a La Spezia sicuramente ci saranno le occasioni per parlare e per pensare agli obiettivi. Il dispiacere per l’addio del patron Volpi sicuramente è tanto perché se stasera abbiamo sfidato il Milan è merito suo. Poi c’è grande soddisfazione anche per la nuova proprietà, un esordio così sembrava impensabile, è davvero un american dream”.

Foto: Logo Spezia