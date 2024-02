Pres. Spezia: : “Non c’è stato alcun contatto per la cessione della società”

Il presidente dello Spezia, Philip Platek, in conferenza stampa ha parlato della situazione societaria del club, affermando come non ci sia nessun contatto per la cessione del club: “Non ho avuto contatti con nessuno e nessuno ha avuto contatti con investitori. A oggi non c’è stata alcuna discussione, poi per un domani si vedrà ma confermo che non c’è stato nessun contatto per la cessione della socie. Non sono contento, negli ultimi due mesi abbiamo analizzato cosa non è andato e apportato migliorie con l’introduzione di un nuovo allenatore e nuovi giocatori. Il nostro focus è centrato a migliorare e nelle ultime due gare abbiamo visto una crescita, ma deve essere solo l’inizio. Voglio specificare che gli investimenti fatti non riguardano solo l’acquisto di calciatori, ma anche altre voci come salari, agenti, allenatori e stadio”.

Foto: twitter Spezia