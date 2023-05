Pres. Siviglia: “Siamo molto preoccupati per i voli per Budapest”

Intervenuto alla radio ufficiale del Siviglia, il Presidente, José Castro, ha così espresso la sua preoccupazione in vista della finale di Europa League che vedrà affrontare gli andalusi la Roma di José Mourinho a Budapest: “Non siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per la difficoltà che stanno avendo i nostri tifosi nel non potersi muovere per la mancanza di aerei e per i prezzi alti. Abbiamo lavorato da tempo, consapevoli della complessità del mercato, dalla distanza da Budapest e tenendo conto che il mercato non è controllato da noi, è la legge della domanda e dell’offerta e lavoriamo dall’inizio con le agenzie, che sono incaricati di fare questo lavoro. Come sapete, abbiamo gestito il bonus di 200 euro a tutti gli abbonati che viaggiano in charter. Questo dimostra che siamo determinati ad avere il maggior numero possibile di tifosi del Siviglia a Budapest e che ci proviamo in tutti i modi possibili. La realtà è che sono pochi gli aerei attualmente che effettuano voli charter e questo rende il prodotto più caro e aumenta i problemi. più aerei del previsto conoscendo il problema che esiste. Abbiamo già gestito più di 4.000 posti charter, oggi 900, con prezzi simili o di poco superiori a quanto offerto inizialmente. Sono già sei gli aerei che partono martedì con una capacità di 1.925 persone e 15 mercoledì, con 2.467 posti. L’intera organizzazione lavora duramente per continuare ad avere più voli e li otterremo”.

Foto: Twitter Siviglia