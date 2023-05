Pres. Siviglia: “L’arbitro ha concesso un minuto di recupero in più senza motivo”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, José Castro, presidente del Siviglia, ha mostrato tutto il suo orgoglio per la prova degli andalusi all’Allianz Stadium contro la Juventus, non nascondendo un pizzico d’amarezza per il minuto di recupero in più concesso dall’arbitro Siebert: “Dobbiamo prendere per buono il risultato, avremmo messo la firma prima della partita, ma non dopo. Potevamo tornare a casa con un punteggio migliore ma, senza motivo, l’arbitro ha concesso un minuto in più nel recupero. Preferisco comunque parlare della bella partita, la bella immagine che la squadra ha dato qui contro una Juve che ha avuto poche occasioni”.

Foto: Twitter Siviglia