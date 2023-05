Pres. Siviglia: “La Juve non sarà felice di giocare contro il Re dell’Europa League”

Il presidente del Siviglia, José Castro Carmona, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’arrivo della squadra a Torino. Domani andrà in scena la semifinale d’andata di Europa League fra Juventus e Siviglia: “Ancora una trasferta, poi se riusciremo a passare il turno, sarà finale. Le sensazioni sono buone, in questa competizione abbiamo sempre fatto cose diverse dagli altri ed abbiamo vinto tanti titoli. Favorito? La Juventus ha grandi campioni come Pogba, Cuadrado e Vlahovic, ma sono sicuro che la Juve non sarà felice di giocare contro il Re dell’Europa Leauge. Sarebbe importante non perdere, firmerei per un pareggio per poi giocarci tutto al Sánchez-Pizjuán. Giocare nel nostro stadio per qualsiasi squadra è molto difficile quando i tifosi del Siviglia si uniscono a noi”.

Foto: Twitter Siviglia