Pres. Shakhtar: “Sentimenti contrastanti per Mudryk. Donerò 25 milioni di euro per aiutare i soldati di Mariupol”

Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, ha affidato a una nota pubblicata sul sito ufficiale del club ucraino il commento della trattativa andata a buon fine per portare Mudryk al Chelsea: “Prima di tutto, voglio ringraziare l’intero mondo civile per aver aiutato l’Ucraina. Grazie all’esercito ucraino, al popolo ucraino e all’enorme sostegno arrivato dall’intero mondo civile oggi possiamo parlare del calcio nel nostro paese. Solo insieme sconfiggeremo il male che è arrivato a casa nostra. Oggi vivo sentimenti contrastanti: da un lato sono felice e orgoglioso per Mykhailo, ragazzo che ha dimostrato come l’impossibile possa diventare possibile con il talento e il duro lavoro, sono sicuro che tutta l’Europa applaudirà il bellissimo e brillante modo di giocare di Mykhailo. Dall’altro non ho mai nascosto che sogno di vincere trofei in Europa, e questo significa avere giocatori come Mudryk nel nostro campionato. Sfortunatamente ora non è possibile perché c’è uan guerra vile e ingiusta condotta contro di noi dalla Federazione Russa in Ucraina, ma sono covinto che vinceremo. Giocheremo un’amichevole con il Chelsea alla Donbass Arena di Donetsk in Ucraina. Dobbiamo avvicinarci a quel giorno”.

Poi ha proseguito parlando del progetto Cuore di Azovstal, al quale saranno destinati 25 milioni di euro: “Ho deciso di lanciare il progetto “Cuore di Azovstal” per aiutare i soldati a difesa di Mariupol e le famiglie dei caduti. La loro impresa non ha precedenti nella storia moderna. È grazie a loro e al loro sacrificio e coraggio nel frenare il nemico nei primi mesi di guerra che oggi tutti sentiamo che una vittoria dell’Ucraina sia inevitabile. Oggi stanzio 1 miliardo di grivnie (circa 25 milioni di euro, ndr) per aiutare i nostri soldati e le loro famiglie. Saranno destinati a varie esigenze: dal trattamento all’assistenza psicologica, dalle protesi fino all’attuazione di specifiche richieste. Per rispettare i principi di trasparenza, istituiremo un team professionale e indipendente che interagirà con i soldati dell’Azovstal, le loro famiglie, i servizi di patrocinio e i volontari”.

Foto: Instagram Shakhtar