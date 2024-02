Pres. Santos: “Ritorno di Neymar? C’è stata una breve conversazione”

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, a ESPN ha parlato di Neymar e un possibvile ritorno al club che lo ha lanciato.

Queste le sue parole: “Un ritorno di Neymar? È stata una conversazione breve, ma sono sempre le conversazioni brevi che hanno un buon effetto”

Attualmente Neymar è in forza all’Al Hilal, ma è reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio, quindi fermo ai box. Non è scluso che però il brasiliano possa decidere di tornare in patria una volta ripresosi.

Foto: Instagram Neymar