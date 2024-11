Pres. Santos: “Abbiamo un progetto concreto da esporre a Neymar”

Marcelo Teixeira, presidente del Santos, ha parlato della situazione di Neymar e di un possibile ritorno nel club dove si è lanciato, in un’intervista a Estadao, riportata da CNN Brasile: “Non abbiamo ancora deciso la rosa per le competizioni del 2025. Non possiamo fare previsioni ipotetiche sul suo arrivo. Se dovesse rescindere il suo contratto, se diventasse libero, siamo tutti consci del legame con la sua famiglia e con l’atleta. Monitoriamo, seguiamo la situazione e abbiamo un progetto concreto di cui abbiamo già discusso alcune volte. Continueremo a farlo”

Texeira predica calma, non volendo illudere i tifosi: “Non è il momento per il Santos di affrettarsi a prendere decisioni. L’obiettivo è essere in Serie A nel 2025. Da quel momento, tutto cambia in base alle entrate, alle priorità e ai progetti in corso. Oggi, illudersi in questo senso influisce troppo sul Santos e sul calcio brasiliano. Dobbiamo essere prudenti e cauti”.

Foto: Instagram Neymar