Pres. Real Sociedad: “Il cartellino di Kubo è nostro al 100%. E vogliamo prolungare il suo contratto”

Il Real Madrid segue con attenzione i progressi di Takefusa Kubo. Ma Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha così risposto ai rumors in Spagna sulla possibile recompra da parte dei Blancos: “Il 100% del suo cartellino appartiene a noi e la nostra volontà è quella di prolungare il contratto se Take soddisfa i requisiti che ogni calciatore deve avere. Il nostro obiettivo è far sì che i giocatori vogliano restare sempre qui”.

Foto: Instagram Kubo