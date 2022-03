Pres. Premier Liga Russa: “Dialoghi in corso con FIFA e UEFA per tornare a giocare”

Queste le sue parole: “Le autorità stanno parlando con FIFA e UEFA per permettere ai club e alla nazionale di tornare a giocare in campo internazionale. Nella situazione in cui ci troviamo tutto sta cambiando e non posso dire nulla di certo, ma i colloqui con FIFA e UEFA continuano. Spero davvero che Dyukov (presidente della Federcalcio russa) possa sfruttare la lunga relazione che ha con i leader delle due organizzazioni. Penso che questo fattore possa essere un vantaggio per permettere alla Russia di tornare a pieno titolo a partecipare alle competizioni internazionali”.