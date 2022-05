Pres. Pescara: “Entro un mese cedo la società. In caso contrario comunque iscrivo il club al campionato”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato del futuro del club abruzzese, con la voglia di vendere il club.

Queste le sue parole: “Al 100% chiudiamo, e sarà o un gruppo italiano o uno americano e non è quello di Ian Geoge. Entro un mese al massimo. Se cedo la società non decido più io. Se non poi non cedo, devo iscrivere la squadra perché io faccio i fatti a differenza di chi parla senza avere titolo, e Matteassi e Zauri possono restare”.

