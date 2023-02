Pres. Padova: “Non possiamo prendere 8 gol dalla Pergolettese se ambiamo a qualcosa di importante”

Il presidente del Padova, Alessandra Bianchi, ha parlato a Triveneto Gol del momento deel club, dopo lo 0-3 subito in casa con la Pergolettese: “Quando affrontiamo le squadra di bassa classifica e non le big ci capita di sbagliare l’approccio. Questo non è accettabile ed è successo anche ieri. Abbiamo messo la squadra di fronte alle sue responsabilità, non si possono prendere otto gol fra andata e ritorno dalla Pergolettese, con tutto il rispetto per i nostri avversari, che hanno fatto una prestazione importante come all’andata. Ora vogliamo una reazione a partire da sabato prossimo contro la Virtus Verona. Oughourlian verrà a Padova il 16 febbraio, starà mezza giornata. Il suo arrivo è confermato, non ci sono situazioni contrarie”.

Foto: logo Padova