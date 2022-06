Pres. Lille: “Renato Sanches? Nessuna offerta da parte del PSG. Sul giocatore ci sono anche altri grandi club europei”

Sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa tra il PSG e Renato Sanches. Dalla Francia, il centrocampista, per diversi mesi seguito anche dal Milan, sembrava ormai ad un passo dal club parigino.

Ma il presidente de Lille, Olivier Letang, nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico, Paulo Fonseca, ha smentito qualsiasi accordo e addirittura trattative con il PSG.

Queste le sue parole: “Ad oggi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG e non abbiamo ricevuto alcuna offerta per il giocatore. Ci sono altri club interessati, club europei molto grandi che hanno già fatto delle offerte”.

Foto: Twitter Lille