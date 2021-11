Pres. Liga: “Mbappé il migliore? No, Ansu Fati è più forte”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, intervistato da Il Partidazo de Copa, ha parlato di Kylian Mbappè, grande obiettivo del Real Madrid che potrebbe far parte prossimamente de La Liga spagnola.

Queste le sue parole: “Mbappé? Certamente dovesse arrivare sarebbe un grande colpo per il Real e per il nostro campionato. Ma mi piace sempre dare molto valore a quello che abbiamo in Spagna e in Spagna abbiamo Ansu Fati. È stato sfortunato con l’infortunio, ma la velocità con cui è tornato e ha ciò che ha dimostrato lo rendono uguale o anche più forte di Mbappè”.