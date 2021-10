Pres. Las Palmas: “Pedri? Se non fosse stato per noi, oggi giocherebbe in terza serie”

In Spagna l’argomento del giorno è certamente il rinnovo di Pedri con il Barcellona con una clausola da 1 miliardo di euro. A parlare dell’argomento anche Miguel Ángel Ramírez, presidente del Las Palmas, ha parlato della crescita spaventosa di Pedri, un giocatore che è cresciuto proprio nel suo club.

Queste le sue parole: “Pedri? Ci abbiamo visto giusto su di lui, così come lo ha fatto il Barcellona. Appena giocherà un’altra partita, otterremo altri 5 milioni di euro e saranno 17 milioni in totale per il suo trasferimento al Barça. È una grande soddisfazione per noi vedere quello che sta facendo ad alti livelli, anche con la Nazionale è un ragazzo così giovane ma che sta dimostrando già di essere uno dei più forti calciatori del futuro. Lo avevamo proposto qualche anno fa al Real Madrid, che non ha voluto metterlo alla prova. Poi è arrivato il Barcellona. Ma se non avessimo fatto noi questa scommessa, oggi giocherebbe in terza serie”.