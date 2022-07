Pres. Inter Miami annuncia: “Vogliamo Messi, dipende dalla sua volontà”

Il presidente dell’Inter Miami, Xavier Asensi, ha parlato della possibilità di vedere Lionel Messi in America. Queste le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: “Vogliamo Messi, dipende dalla sua volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso che lui sia il migliore della storia. D’ora in poi, tocca a te. Vogliamo essere il punto di riferimento per il calcio negli USA, è uno degli obiettivi della proprietà”.

Foto: Twitter Argentina