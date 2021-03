Pres. Hyeres (quarta serie francese): “CR7 nel nostro campionato dopo mezz’ora sarebbe in ospedale”

Mourad Boudjellal, il presidente dello Hyeres, squadra settima in classifica nel campionato di National 2 (la quarte serie francese) ha parlato a RMC Sport dei progetti e delle ambizioni del suo club – che di recente ha ingaggiato Anelka come direttore sportivo -, scomodando anche Cristiano Ronaldo per un motivo molto singolare: “Ci vuole molta umiltà per entrare nel mondo amatoriale quando ti chiami Nicolas Anelka. Ha accettato con piacere questo incarico, vuole portare la sua visione, trasmettere conoscenze. È una sfida qui per lui. La National 2 è un campionato atipico, servono giocatori adatti, che conoscano il torneo. Le partite sono vere e proprie battaglie, calci, risse, servono giocatori predisposti al sacrificio. Gente umile, che corra, che si faccia sentire in campo. Nom personaggi, superstar. Ad esempio, ho la ferma convinzione che se Cristiano Ronaldo dovesse giocare in quarta serie, dopo mezzora sarebbe in ospedale”.

