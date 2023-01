Pres. Guaranì: “Vasquez può diventare presto il titolare del Milan. È infallibile tra i pali”

Intervenuto come ospite negli studi di Sportitalia tramite un collegamento Skype, il presidente del Guaranì, Emilio Daher, ha così parlato del trasferimento in rossonero del portiere Devis Vasquez: “Il Milan ci ha contattato tre settimane fa per Devis Vasquez. Presto può diventare il titolare del club rossonero, è infallibile tra i pali. Prezzo? La cifra sborsata è di 250 mila dollari che vanno al Guaranì, mentre il resto va al calciatore circa 250 mila euro per la partecipazione alla trattativa“.

Foto: Instagram Vasquez