Pres. Gremio: “Douglas Costa vuole restare con noi”

Douglas Costa potrebbe restare al Gremio. Intervenuto a Radio Gaucha, Romildo Bolzan Junior, presidente del club brasiliano, ha lanciato questa notizia in merito all’esterno sinistro offensivo, in prestito dalla Juventus fino a giugno 2022.

Bolzan ha così parlato: “Douglas Costa ha manifestato la volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza”.

Una situazione comunque non semplice, Douglas Costa dovrebbe accettare un’importante riduzione dell’ingaggio per restare al Gremio, retrocesso in seconda divisione. I tifosi, inoltre, non sarebbero d’accordo con la sua permanenza, visto che l’ex Juve è stato tra i principali accusati della retrocessione in Seconda divisione del Gremio.

Foto: Twitter personale