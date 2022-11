Pres. Galatasaray: “Il prestito di Icardi è un vero successo. Acquistarlo? Dipende dalle condizioni”

Mauro Icardi si è sbloccato e la sua doppietta ha regalato al Galatasaray il successo per 2-1 sul Besiktas. Del futuro del centravanti argentino ne ha parlato il presidente del Gala, Dursun Ozbek, ai microfoni di Fanatik: “Il suo prestito si è rivelato un vero successo. Il PSG paga una gran parte del suo stipendio, mentre noi versiamo circa 750mila euro. Acquisirlo a titolo definitivo? Dipende dalle condizioni economiche del nostro club quanto ci sarà questa possibilità. Ad oggi non so se il PSG voglia davvero cederlo a titolo definitivo”.

Foto: Galatasaray Instagram