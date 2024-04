Pres. Fenerbahce: “La decisione di ritirarsi dal campionato turco sarà riconsiderata la prossima stagione”

Poi ha proseguito: “È stato detto che dovremmo scegliere la formula che trasmette il messaggio più forte e ci causa il minor danno, per non sbagliare dove abbiamo ragione. Provare ancora una volta le ingiustizie che abbiamo subito stabilendo buoni rapporti per non essere ritenuti responsabili in eventuali scontri che potrebbero verificarsi in futuro. Dare messaggi attraverso campagne di comunicazione. Una volta usciti di qui, è allora che inizierà davvero il nostro lavoro. La vera lotta inizia da oggi”.

Poi ha attaccato la Federazione e il mondo del calcio turco: “Il Fenerbahçe vince un campionato ogni 13 anni e questo dato non può essere spiegato esclusivamente con argomenti sportivi. Gli eventi che abbiamo vissuto non sono mai stati vissuti da nessuno al mondo, tanto meno in Turchia”.

Foto: Twitter Fenerbahce