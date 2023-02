Pres. Federcalcio turca: “Hatayspor e Gazientep vogliono ritirarsi. Prossimo anno campionato a 20 squadre”

Intervenuto in conferenza stampa, Mehmet Büyükekşi, presidente della Federcalcio turca, ha annunciato alcune importanti decisioni nel corso della conferenza stampa odierna: “Avevamo deciso di far slittare il calendario solo di una settimana, ma il nostro dolore è grande, pertanto il campionato ricomincerà il 3 marzo”. Poi ha proseguito: “Il club Hatayspor ha inviato una lettera oggi, ci ha informato di non voler giocare altre partite in questa stagione; se anche il Gaziantep volesse ritirarsi dal campionato, continueremo con 17 squadre, a condizione che i diritti di questi due club rimangano intatti”.

Infine, sulla prossima stagione: “Se Hatayspor e Gaziantep dovessero confermare le loro intenzioni, la Super League 2023-24 sarà a 20 squadre”.

Foto: Transfermarket