Pres. Federcalcio Marocco: “Vogliamo ospitare la finale del Mondiale 2030”

E’ notizia di ieri dell’assegnazione del Mondiale 2030 a tre Continenti e 6 Paesi, tra cui il Marocco, che ospiterà la fase finale insieme a Spagna e Portogallo.

Ma il presidente della Federcalcio marocchina, Faouzi Kekjaa, ambisce ad avere la finale del Mondiale a Casablanca.

Queste le sue parole: “Vogliamo ospitare la finale in un nuovo stadio che sarà costruito a Casablanca. Alcune partite saranno ospitate ad Agadir, Marrakech, Rabat, Tángeri e Fez”. In Spagna la notizia ha subito destato scalpore, anche perché gli iberici sognano che si giochi nel nuovo Bernabeu. Nella conferenza stampa congiunta con Gianni Infantino, presidente FIFA, il numero uno della Conmebol aveva già fatto presente che la finale si sarebbe giocata in Europa, cosa che evidentemente non è piaciuta in Africa”.

Foto: twitter Fifa