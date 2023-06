Pres. Federcalcio albanese su Asllani: “Non capisco che criterio stia usando Inzaghi con lui. Merita più spazio”

Intervistato dal quotidiano albanese Panorama, il presidente della Federcalcio d’Albania Armand Duka ha esitato Kristjan Asllani, non risparmiando qualche frecciatina al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: “Asllani è un giocatore già affermato, ha tanta personalità e grandi margini di miglioramento. Quest’anno ha lavorato con grandissimi centrocampisti ed è migliorato ancora dal punto di vista sportivo e caratteriale. Mi dispiace che abbia trovato poco spazio, non capisco che criterio stia usando Inzaghi per lui. Magari non gli piace abbastanza come calciatore, ma secondo me meriterebbe di più. È strano che un calciatore come lui abbia totalizzato così pochi minuti. Anche per la Nazionale è importante che giochi il più possibile, poi se andrà via o resterà è una cosa che deve decidere l’Inter con il giocatore”.

Infine: “Più spazio con l’addio di Brozovic? Non posso dire che Asllani sia migliore di Brozovic, ma credo che ne sarebbe il sostituto ideale. E forse in alcuni frangenti può esserne anche migliore”.

Foto: Instagram Inter