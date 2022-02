Pres. Fed. Polonia: “Comunicato FIFA? E’ inaccettabile. Noi non giocheremo con la Russia”

La Polonia reagisce con alle prime sanzioni emesse dalla FIFA, con le parole del presidente federale Cezary Kulesza, che risponde con un tweet alla nota della FIFA, sulle sanzioni alla Russia, di farla giocare in campo neutro, senza inno e senza nome.

Queste le sue parole: “La decisione odierna della FIFA è totalmente inaccettabile. Non siamo interessati a partecipare al gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la Polonia non giocherà contro la Russia, non importa che nome abbia la squadra”.

Foto: Twìtter Polonia