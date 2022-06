Pres. Corinthians chiarisce: “Pulgar? Lo stiamo osservando, niente di più”

Il presidente del Corinthians, Duìlio Monteiro Alves, ha rilasciato un’intervista in Brasile durante la quale ha parlato di calciomercato, confermando l’interesse per Erick Pulgar ma smentendo una possibile trattativa avviata. Di seguito un estratto delle parole del presidente: “Sappiamo che siamo molto vicini a una finestra di trasferimento, vengono accostati molti nomi. Abbiamo già chiarito che stiamo cercando due o tre pezzi per bilanciare la nostra squadra, ma non c’è nulla di avanzato con Balbuena e Pulgar. Sono atleti che osserviamo, niente di più.”

Foto: Twitter Fiorentina