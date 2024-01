Pres. Cagliari: “Riva ha unito questo popolo. Sarà di ispirazione per noi”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato alla stampa presente alla camera ardente di Gigi Riva: “Riva ha unito tutti, ha unito questa terra e questo popolo, già prima dello scudetto, fino a oggi. Mi piacerebbe che ci continuasse ad unire, ad unire la squadra, la società civile, ad unirci in tutti i campi della vita. Questo vorrebbe essere il messaggio più forte che vorrei dare perché penso che sia veramente un esempio incredibile di come un uomo ha unito tutta la sua gente, tutta insieme e continuerà a farlo. Sarà di ispirazione per noi e sarà la nostra stella in tutto quello che faremo”.

Foto: Instagram Cagliari