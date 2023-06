Pres. Besiktas: “Alli non tornerà. Non ha dato quanto ci aspettavamo, mi auguro si riprenda come essere umano”

Dele Alli non sarà riscattato dal Besiktas . Intervenuto ai microfoni di BeIn Sports, il presidente del club turco, Ahmet Nur Cebi, ha così spiegato la scelta: “Era un giocatore attorno al quale c’era grande fermento quando è arrivato in prestito da noi, nello scorso agosto. Ci abbiamo creduto tanto ma non tornerà, è finita. Non ci ha dato quanto ci aspettavamo e mi auguro che si riprenda come essere umano”, ha detto Cebi a BeIn Sports.

Foto: Twitter Besiktas