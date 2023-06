Pres. Bayern: “Vogliamo tenere Lucas Hernandez e Pavard. Goretzka ha firmato un contratto a lungo termine”

Herbert Hainer presidente del Bayern Monaco, intervistato da Bild, si è soffermato sui singoli e sul mercato, a partire da Lucas Hernandez.

Queste le sue parole: “Siamo in costante contatto e lo abbiamo anche supportato molto da vicino durante la fase di riabilitazione. Chiunque l’abbia visto ai festeggiamenti per il titolo ha visto che non è scontento qui. Vogliamo tenerlo a lungo termine. Non rimpiazzare Lewandowski? Col senno di poi si può dire che non ha funzionato. Lewandowski ha segnato 30-40 gol in questa stagione, l’abbiamo perso. Goretzka e Pavard in uscita? Ci sono voci ogni giorno sul Bayern perché i nostri giocatori sono richiesti. Goretzka ha firmato un contratto a lungo termine con noi. Pavard ha mostrato ottime prestazioni e vorremmo continuare con lui”.

Foto: Instagram Hernandez