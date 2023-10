Pres. Bayern: “Musiala? E’ normale che gli altri club lo seguano. Ma vogliamo averlo a lungo qui”

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Sport Bild in merito al suo gioiellino, Jamal Musiala.

Queste le sue parole: “Non ci sorprende che altri club guardino a Jamal, è un giocatore eccezionale e lo ha dimostrato anche martedì ad Istanbul. Con noi ha un contratto fino al 2026, sa quello che ha al Bayern Monaco e sa che qui ha tutte le porte aperte. Mi piacerebbe averlo con noi a lungo, per molto tempo, ma non abbiamo fretta”.

Foto: Instagram Musiala