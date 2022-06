Pres. Bayern: “Il Barcellona può risparmiare tempo nel fare offerte. Lewandowski non si muove”

Continua la querelle Lewandowski in casa Bayern Monaco, con il bomber polacco che vuole essere ceduto al Barcellona, e con il Bayern che invece non vuole e rilascia interviste che il giocatore non partirà.

Quest’oggi, a Sky DE, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha parlato dell’acquisto di Mané e della possibile cessione di Robert Lewandowski: “Mané? Non l’abbiamo preso per dimostrare qualcosa agli altri, o per rimpiazzare qualcuno, ma per rafforzare la nostra squadra. Quando è diventato chiaro che una mossa era possibile, eravamo tutti entusiasti. Non c’è nessun contro questo trasferimento al Bayern. Gnabry? So che ha ricevuto un’ottima offerta dal club. Ora tocca a lui prendere una decisione sul rinnovo. Lewandowski? Per come stanno le cose a Monaco e da quello che ho sentito in diverse conversazioni, il Barcellona può risparmiarsi ulteriori offerte. Penso che le dichiarazioni di Oliver Kahn, Herbert Hainer e Hasan Salihamidžić, in cui dicono che Lewandowski adempirà al suo contratto, siano state chiare”.

Foto: Twitter Champions