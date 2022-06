Pres. Atletico: “Per Witsel è quasi fatta, è questione di giorni. Felici di riaccogliere Morata”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a AS di calciomercato, esprimendosi su una trattativa ormai in dirittura d’arrivo come Witsel, ma parlando anche del ritorno di Alvaro Morata.

Queste le sue parole: “Witsel all’Atletico? Posso dire che è quasi fatta. Cosa manca? Nulla, che arrivi il primo luglio, è questione di giorni quindi. Il ritorno di Morata? Morata e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli”.

Foto: sito Atletico