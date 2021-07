Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, non esclude un ritorno di Antoine Griezmann ai colchoneros ma giudica difficile l’operazione.

Queste le sue parole a COPE: “Un ricordo di Griezmann? Non escludo nulla, ma quello che possiamo dire è che non è un’operazione facile. Attendiamo notizie, non solo da Griezmann ma anche da altri giocatori. Ma lo ripeto, è un’operazione difficile”.