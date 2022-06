Pres. Atletico: “Morata? Ha un contratto con la Juve, aspetteremo una loro decisione”

Enrique Cerezo, alla festa di Onda Madrid ha parlato del futuro di Alvaro Morata, attaccante in prestito alla Juve, che aspetta conferme sul suo futuro.

Queste le parole di Cerezo: “Il futuro di Morata? Ha un contratto con la Juventus e finché la Juventus non dirà se resterà o meno, aspetteremo”.

La priorità di Morata è quella di restare alla Juve, che però non vuole pagare i 35 milioni previsti per il diritto di riscatto, si proverà in qualche modo a raggiungere una intesa.

Foto: Twitter Juve