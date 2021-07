Pres. Atletico Madrid: “Ritorno di Griezmann? Non so nulla. Ma non penso che i tifosi lo perdonino”

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato ad Europa Press dell’ipotesi di uno scambio fra Saul e Griezmann col Barcellona.

Alla domanda di un possibile ritorno del francese a Madrid, il presidente ha così parlato: “Non lo so, penso che non state parlando con la persona giusta per potervi rispondere. Non saprei davvero. Ma non credo che i tifosi dei Colchoneros possano perdonare Griezmann nel caso di un ritorno in biancorosso. Il modo in cui andò via alcuni anni fa non è mai piaciuto alla nostra gente”.