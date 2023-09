Pres. Atletico Madrid: “Joao Felix? I grandi calciatori finiscono sempre per mostrare il loro talento”

Intervistato da Marca, Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato anche di Joao Felix, che molto bene sta facendo tra le fila del Barcellona: “È un nostro giocatore, dobbiamo tutelarlo, aiutarlo e pensare che se sta bene, è un bene per noi. Abbiamo sempre detto, io in primis, che è un giocatore fantastico e lo sta dimostrando al Barcellona. Non si è adattato con noi, non è stato fortunato. Eppure è un grande giocatore e lo sta dimostrando al Barcellona. I grandi giocatori finiscono sempre per mostrare il loro talento”.

Foto: Instagram Joao Felix