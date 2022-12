Pres. Angers ammette: “Sarà difficile trattenere Ounahi e Boufal”

Il Marocco sta scrivendo un nuovo capitolo della storia del calcio. I ragazzi guidati dal commissario tecnico Regragui si apprestano ad affrontare la Francia in una semifinale storica per il movimento del calcio africano. E tra i protagonisti di questa scalata ci sono Sofiane Boufal e Azzedine Ounahi, entrambi calciatori dell’Angers, in Ligue 1. Intervenuto ai microfoni di RMC, il presidente del club francese, Saïd Chabane, ha così parlato della difficoltà di trattenere i suoi gioielli: “Ci stiamo preparando a tutto, oggi pomeriggio abbiamo avuto una riunione con il tecnico e il coordinatore sportivo per provare a valutare tutti gli scenari possibili e non trovarci spiazzati se dovesse succedere. Non c’e’ niente di male in tutto questo. Sai benissimo che non puoi mai trattenere un giocatore che vuole andarsene“.

Foto: Ounahi instagram