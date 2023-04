Pres. Al Nassr: “Truffato due volte in vita mia. Prima per un kebab, poi da Cristiano Ronaldo”

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non sta proseguendo nel migliore dei mod. Le parole del presidente dell’Al Nassr, Musalli Al-Muammar, rilasciate ad ArabiaNews50 subla stella portoghese hanno fatto il giro del mondo: “Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo”. Per il momento, non sono arrivate smentite da parte del numero uno dell’Al Nassr.

Foto: Instagram Al-Nassr